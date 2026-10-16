שני תלמידי ישיבה נעצרו בליל שישי בראשון לציון, במסגרת גל המעצרים המתמשך של בני ישיבות המוגדרים עריקים בידי רשויות הצבא. השניים, תלמידים בישיבת "אור החיים" שבראשות הגאון רבי ראובן אלבז חבר מועצת חכמי התורה, נתפסו על ידי שוטרי סיור במהלך בדיקה שגרתית.

התלמידים הועברו להמשך טיפול המשטרה הצבאית מיד לאחר המעצר. עם כניסתם לתא המעצר פנו הבחורים למוקד "צבע שחור", המערכת העוסקת בהתרעה על מעצרי תלמידי ישיבות, ודיווחו על מעצרם. לדבריהם, הטלפונים הניידים נלקחו מהם מיד עד כניסתם לתא.

השניים מקבלים סיוע משפטי וליווי באמצעות עורך דין. המעצר מתרחש פחות משבועיים לפני הבחירות, כאשר תלמידי ישיבות חרדים נוספים עדיין מוחזקים בכלא הצבאי.

גל המעצרים מתרחש על רקע חידוש האכיפה נגד תלמידי ישיבות המוגדרים עריקים. בתחילת החודש הורה מנהיג הפלג הירושלמי הגאון רבי עזריאל אויערבאך על מחאות ענק בירושלים ובגוש דן במחאה על מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים.

במקביל, התגלה כי מבצע נרחב של המשטרה הצבאית למעצר בני ישיבות, שהיה אמור לצאת לפועל בשבוע הבא, בוטל ברגע האחרון ברקע מחלוקת חריפה וחילופי האשמות קשים בין צה"ל לבין משטרת ישראל. שורש המחלוקת נוגע לשאלת האחריות על התמודדות עם הפרות סדר והתפרעויות, שלרוב מתפתחות בעת ניסיונות מעצר של עריקים ברחוב החרדי.