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גל המעצרים נמשך

שני תלמידי ישיבה נעצרו בראשון לציון והוסגרו לצבא

תלמידי ישיבת אור החיים נעצרו בבדיקה שגרתית והועברו למשטרה הצבאית • הטלפונים נלקחו מהם מיד • המעצר מתרחש על רקע גל מעצרים מתמשך

כלא 10 (צילום: יהודה גליקמן)

שני תלמידי ישיבה נעצרו בליל שישי בראשון לציון, במסגרת גל המעצרים המתמשך של בני ישיבות המוגדרים עריקים בידי רשויות הצבא. השניים, תלמידים בישיבת "אור החיים" שבראשות הגאון רבי ראובן אלבז חבר מועצת חכמי התורה, נתפסו על ידי שוטרי סיור במהלך בדיקה שגרתית.

התלמידים הועברו להמשך טיפול מיד לאחר המעצר. עם כניסתם לתא המעצר פנו הבחורים למוקד "צבע שחור", המערכת העוסקת בהתרעה על מעצרי תלמידי ישיבות, ודיווחו על מעצרם. לדבריהם, הטלפונים הניידים נלקחו מהם מיד עד כניסתם לתא.

השניים מקבלים סיוע משפטי וליווי באמצעות עורך דין. המעצר מתרחש פחות משבועיים לפני הבחירות, כאשר תלמידי ישיבות חרדים נוספים עדיין מוחזקים בכלא הצבאי.

גל המעצרים מתרחש על רקע חידוש האכיפה נגד תלמידי ישיבות המוגדרים עריקים. בתחילת החודש הורה מנהיג הפלג הירושלמי הגאון רבי עזריאל אויערבאך על מחאות ענק בירושלים ובגוש דן במחאה על מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים.

במקביל, התגלה כי מבצע נרחב של המשטרה הצבאית למעצר בני ישיבות, שהיה אמור לצאת לפועל בשבוע הבא, בוטל ברגע האחרון ברקע מחלוקת חריפה וחילופי האשמות קשים בין צה"ל לבין משטרת ישראל. שורש המחלוקת נוגע לשאלת האחריות על התמודדות עם הפרות סדר והתפרעויות, שלרוב מתפתחות בעת של עריקים ברחוב החרדי.

הפגנת הפלג הירושלמי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בשבועות האחרונים נרשמו ניסיונות מעצר רבים ברחבי הארץ. בתחילת החודש הגיעו כוחות המשטרה הצבאית לדימונה ולבת ים בניסיון לעצור בחורי ישיבות, אך בכל המקרים יצאו הכוחות בידיים ריקות לאחר שעשרות מפגינים הוזעקו למקום באמצעות מערכת "צבע שחור".

כמו כן, התקיימה עצרת תפילה ומחאה חריגה של כאלף תלמידי תלמודי תורה של חסידות ברסלב מול כלא 10 בבית ליד, במטרה לזעוק על מעצרם המתמשך של אברכים ובחורי ישיבות. האירוע התארגן בברכתו ובמנהיגותו של זקן רבני ברסלב, הגאון הצדיק רבי יעקב מאיר שכטר.

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