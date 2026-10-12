נתונים רשמיים של צה"ל, שנמסרו בעקבות בקשת חופש מידע של 'התנועה לחופש המידע' ופורסמו הבוקר, משרטטים תמונת מצב חד-משמעית: למעלה מ-15 אלף בני ישיבות ואברכים צייתו באופן מלא להוראות גדולי ישראל ולא התייצבו בלשכות הגיוס. הנתונים, המתייחסים לתקופה שבין יולי 2023 לאוקטובר 2025, מציגים יחס דרמטי של שבעה מקבלי צווים על כל מתגייס אחד.

על פי הנתונים, הונפקו 15,028 "צווי 12" לצעירים חרדים שלא התייצבו לזימונים בלשכות הגיוס. מנגד, הצבא מציג נתון של 2,187 מתגייסים בלבד המוגדרים על ידו כיוצאי מוסדות חרדיים. היחס הזה ממחיש כי הציבור החרדי עומד בדבקות מוחלטת בסטנדר ובספסל הלימודים, חרף מסע האיומים התקשורתי.

מה ההגדרה של צו 12?

בתוך עולם הישיבות נרשם בתקופה האחרונה חשש מסוים בשל השימוש של המערכת הצבאית במילים "פקודת מעצר" או "התראת עריקות". חיוני להבהיר את המשמעות העובדתית והמשפטית של הצו: ההליך המנהלי הצבאי קובע כי מי שלא מגיע לשלושה זימונים ראשונים מקבל התראה לפני מעצר, ובחלוף כ-30 יום מונפק נגדו צו 12 הקובע מועד גיוס מחייב.

קבלת צו 12 אינה הופכת את הבחור לעריק פלילי באופן מיידי. בשלב זה מדובר בהתראה מנהלית בלבד. הסנקציה המרכזית והמיידית הנלווית אליה היא הפעלת צו עיכוב יציאה מהארץ באופן אוטומטי במחשבי ביקורת הגבולות. עריקות ממשית מוגדרת רשמית רק לאחר פרק זמן נוסף של אי-התייצבות לתאריך הגיוס שננקב בצו, ורק אז נפתחת האפשרות התיאורטית להליכי אכיפה.

הבלוף: כך כלי התקשורת משחקים בנתונים

בעוד שבכלי התקשורת הכלליים מנסים להציג את הנתון של 2,187 מתגייסים כאילו מדובר באלפי בני ישיבות שהחליטו לעזוב את הסטנדר, מבט מעמיק בקריטריונים של אגף כוח אדם חושף מציאות שונה לחלוטין. על פי הקריטריונים המקובלים בצבא, כל אדם שלמד שנתיים לפחות במוסד לימוד המוגדר כחרדי בין הגילאים 14 ל-18 נספר במניין זה. כתוצאה מכך, הנתון כולל באופן מובהק צעירים שנשרו ועזבו את מוסדות הלימוד שנים קודם לכן, ואינם מייצגים את עולם התורה או מנהלים אורח חיים חרדי.

חלק ניכר מהמתגייסים המנויים בדוח מורכב מגברים מבוגרים ונשואים, אבות למשפחות בגילאי 25–30, שבחרו להשתלב במסלולים ייעודיים כמו 'תוכנית קודקוד', מסלולי שח"ר ומערכי השמה טכנולוגיים. מסלולים אלו פועלים במתכונת אזרחית ועורפית, ללא מדים ובסביבה מותאמת, במטרה להשתלב בהייטק. צה"ל סופר אותם כ"מתגייסים חרדים" כדי לנפח את הסטטיסטיקה, אף שאין מדובר בגיוס של בחורי ישיבה מן השורה למסלולי לחימה רגילים.

כמה התגייסו מהעיר שלכם?

פילוח הנתונים לפי יישובים מציג שיעורי אי-התייצבות מוחלטים, בפרט בערים החרדיות ובריכוזים הגדולים. בבני ברק, המוקד הגדול ביותר מבחינת היקף הצווים, נרשמו 3,303 מקבלי צו 12 מול 142 מתגייסים בלבד – יחס של 23.2. בירושלים נרשמו 2,675 מקבלי צו 12 לעומת 379 מתגייסים, ביחס של 7.1.

במודיעין עילית נרשמו 956 מקבלי צו 12 לעומת 59 מתגייסים, ביחס של 16.2. בביתר עילית הנתונים עומדים על 907 מקבלי צו 12 לעומת 66 מתגייסים, יחס של 13.7. באלעד נרשמו 978 מקבלי צו 12 מול 89 מתגייסים, יחס של 10.9. בבית שמש נרשם יחס של 5, עם 841 מקבלי צווים מול 168 מתגייסים.

באשדוד נרשמו 972 מקבלי צו 12 מול 45 מתגייסים, יחס של 21.6. ברכסים נרשמו 196 מקבלי צו 12 מול 8 מתגייסים, יחס של 24.5. בערד נרשמו 105 מקבלי צו 12 מול 4 מתגייסים בלבד, יחס של 26.2. בירוחם נרשמו 31 מקבלי צו 12 ואפס מתגייסים.

בערים נוספות: בקריית גת עומד היחס על 133 צווים מול 18 מתגייסים, בדימונה 32 צווים מול 4, בחיפה ובחולון נרשם יחס של כ-6.8, בפתח תקווה וברחובות היחס הוא 5.3. באור עקיבא ובגני תקווה נרשמו 24 ו-23 מקבלי צווים בהתאמה מול 2 מתגייסים בכל אחת מהערים. באזור נרשמו 15 מקבלי צו 12 מול מתגייס אחד.

יחס הפוך נרשם במספר מוקדים נקודתיים, ובראשם כפר חב"ד שרשם 16 מקבלי צווים בלבד מול 24 מתגייסים, וכן בבאר שבע ובקריית מלאכי. הנתונים הללו נובעים מהעובדה שבקהילות חב"ד קיימים מסלולים מוסדרים ייחודיים אחרים ופרויקטים קהילתיים המשלבים שירות, לצד נושרי מסגרות המגיעים ממשפחות בעלות זיקה לקהילה, שאינם משקפים את המגמה הכללית.

"כאיש אחד בלב אחד"

בהקשר זה, נשיא המדינה יצחק הרצוג חשף לאחרונה בראיון למגזין הפנימי של חטיבת "החשמונאים" את המטרות המקוריות של ועדת טל, שבה כיהן כחבר בשנת 2000 מתוקף תפקידו כמזכיר ממשלת ברק. לדבריו, החזון שעמד מאחורי הוועדה לא הסתכם בגיוסם של צעירים חרדים שאינם לומדים בישיבות, אלא נועד להכשיר את הקרקע גם לגיוס תלמידי ישיבות בעתיד. "מבחינתי, זה היה החזון: לראות צעירים חרדים שאינם חובשי ספסל הלימודים הולכים להתגייס ולשרת. אחר כך, כמובן, גם מי שלומד — כל אחד לפי המסלולים שיתפתחו", אמר הרצוג.

הנתונים המתפרסמים דווקא בבוקר יום פתיחת זמן חורף מוכיחים מעל לכל ספק כי הניסיונות השונים להפעיל לחץ באמצעות צווים מנהליים וסנקציות כלכליות – דוגמת שלילת התקציבים מהישיבות וביטול סבסוד מעונות היום לאברכים – נכשלו כישלון חרוץ במבחן המציאות.

הציבור החרדי שומר על לכידות מלאה ונאמנות מוחלטת להכוונתם של גדולי הדור. היכלי התורה המלאים מפה לפה הבוקר הם התשובה הניצחת והברורה ביותר לכל מבקשי רעתנו – "וקוֹוֵי ה' יַחֲלִיפוּ כֹחַ".