רגעי התעלות וכיסופים בבירה: רבבות אלפי בית ישראל מכל רחבי הארץ נוהרים החל משעות הבוקר המוקדמות לבית העלמין הישן בשכונת סנהדריה בירושלים, מצוידים בספרי תהילים ובבקשות ישועה, לציונו של מרן פוסק הדור, נשיא מועצת חכמי התורה, מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל – לרגל מלאת 13 שנים להסתלקותו לבית עולמו.

המוני המתפללים והחוגגים – גברים, נשים, אברכים, צעירים ובני נוער מכל העדות והחוגים – ממלאים עד אפס מקום את סמטאות בית העלמין והרחובות הסמוכים. הם מעתירים בדמעות ובשירת קודש לישועת עם ישראל ולזיווגים, רפואות ופרנסה בזכות הצדיק.

אירוע ההילולה ההמוני, המלווה באבטחה כבדה ובהערכות חירום של כוחות ההצלה, שובר את כל השיאים הקודמים. רבים מהמשתתפים במקום מעידים כי הצפיפות, האנרגיות הטהורות והציבור העצום שזורם ללא הפסקה מזכירים יותר מכל את מעמדי הענק בהילולת סידנא הבבא סאלי זיע"א בעיר נתיבות.

"הנושא שהיה חשוב לאבא יותר מהכל"

פרוש ושטארק מפרקים את הציר הגוראי - והסיפור המטלטל על מרן | מעייריב איצלה כץ | 13.10.26 1

ערב יום השנה להסתלקותו של מרן זצוק"ל, שיחול מחר, ג' בחשוון, הגיע הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, לברך ולחזק את הנבחנים באולמות הבחינה של הרבנות הראשית. הבחינות החלו אתמול ויתפרסו על פני מספר ימים, ובהן ייבחנו מעל 6,000 נבחנים.

בפנייתו לנבחנים אמר הראשון לציון: "כשאנחנו מסתכלים על מסכת החיים של אבי מורי עטרת ראשי, הנושא שהיה חשוב לו יותר מהכל זה לימוד הלכה. ולא סתם ללמוד הלכה, אלא ללמוד הלכה בעיון עם המקורות, על פי מרן הבית יוסף".

הראשון לציון ציין את ההתפתחות האדירה בלימוד ההלכה בשנים האחרונות: "אם נסתכל על המבחנים של הרבנות הראשית שגדלים מיום ליום, במהלך החודש הקרוב יגיעו לכאן בערך שבעת אלפים אברכים. בשנה שעברה הגענו כמעט לשלושה עשר אלף במהלך כל השנה, והשנה כנראה יהיה הרבה יותר. ברוך השם, כל כך הרבה אברכים יושבים ולומדים הלכה, כמו שאבא רצה ללמוד בית יוסף. זה דבר עצום".