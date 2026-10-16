פעילות כוחות חטיבת 'ההרים' (810) במרחב הר דב ( צילום: דובר צה"ל )

המועצה האזורית מעלה יוסף פנתה היום (שישי) בצהרים לתושביה בהודעה מיוחדת, לאחר שקיבלה עדכון רשמי מפיקוד הצפון על תקיפות מתוכננות של חיל האוויר בגזרת לבנון. ההודעה נועדה להכין את התושבים לקולות נפץ שעשויים להישמע במהלך היום.

על פי ההודעה, הפעילות הצפויה היא יזומה ומיועדת להסרת איומים ולפגיעה בתשתיות טרור. הרשויות פנו לתושבים בגליל המערבי ובמרכז הגליל העליון כדי להבהיר מראש את מקור קולות הנפץ ולמנוע בהלה מיותרת. בהודעת המועצה הובהר כי בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף והשגרה נמשכת. התושבים התבקשו להמשיך בפעילותם הרגילה תוך ערנות לעדכונים נוספים מהרשויות. ההודעה מגיעה על רקע פעילות מתמשכת של צה"ל בגבול הצפון להסרת איומים מיידיים. לפני מספר חודשים, במאי האחרון, השביתה המועצה האזורית מעלה יוסף את הלימודים ביישובי הציר הצפוני הסמוכים לגדר, על רקע שיגורי רחפנים בלתי פוסקים של ארגון הטרור חיזבאללה.

רחפן נפץ של חיזבאללה בגבול לבנון ( צילום: אייל מרגולין/פלאש90 )

צה"ל ממשיך לפעול בדרום לבנון במסגרת מאמציו להסיר איומים על אזרחי ישראל. בחודשים האחרונים ביצע צה"ל מספר רב של תקיפות ממוקדות נגד תשתיות טרור ומחבלים שהפרו את הפסקת האש.

במקביל, צה"ל חיסל היום בצפון רצועת עזה את מחמד מחמד עבד אלחאלק חלה, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל במהלך טבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת חוסל מחבל נוסף מארגון הטרור גא"פ שהפר את הפסקת האש.

מדובר צה"ל הבהיר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. הפעולות הממוקדות מתבצעות על רקע מאמצי צה"ל למנוע את שיקום יכולות הטרור של ארגוני הטרור.