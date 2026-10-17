נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הרים אתמול את הלוט מעל חלק מהשיתוף הביטחוני החשאי המתנהל במזרח התיכון, כשהצהיר בפני עיתונאים כי ישראל מעניקה סיוע פעיל לסעודיה במערכתה מול המורדים החות'ים מתימן.

כאשר נשאל הנשיא האם הסכמי אברהם חזרו לשולחן המשא ומתן, השיב בחיוב: "כן, אני חושב. אולי יותר מאי פעם בעבר. סעודיה שמחה מאוד לקבל את התמיכה של ישראל והתמיכה שלנו". טראמפ נשאל גם האם ריאד צריכה לקבל את הסיוע הישראלי המוצע לה, ופסק: "כן, אני חושב שכן. ישראל סייעה הרבה לסעודיה".

על פי ההערכות, הסיוע הישראלי לריאד מתמקד בהעברת מודיעין איכותי על מטרות. יחד עם זאת, סביר להניח כי הסעודים מעוניינים במערכות ההגנה האווירית המתקדמות של ישראל — בקשה שירושלים תבחן רק אם וכאשר הממלכה תצטרף רשמית למעגל השלום במסגרת הסכמי אברהם.

הפער בין ההצהרות למציאות

למרות האופטימיות שמקרין הנשיא טראמפ, המציאות המדינית מורכבת יותר. גורמים המעורים בפרטים מצננים את ההתלהבות ומסבירים כי ליורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, אין כיום אמון בראש הממשלה בנימין נתניהו. על פי אותם גורמים, קשה לראות התקדמות ממשית לעבר נורמליזציה כל עוד נתניהו עומד בראשות הממשלה, והסעודים — בדומה למדינות ערב נוספות — ממתינים לשינויים פוליטיים בישראל.

מעבר לפרסונליות, דבר אחד נותר יציב: תנאי הסף של ריאד. הסעודים מתעקשים על "התנעת תהליך מדיני ממשי שיוביל בסופו של דבר להקמת מדינה פלסטינית ריבונית" — ועד שדרישה זו לא תיענה, פריצת דרך רשמית אינה נראית באופק.

חזון 2030 תחת אש: סעודיה מדממת כלכלית

בזמן שהדיבורים המדיניים נמשכים, בשטח מתחוללת מלחמה של ממש. השבועות האחרונים רשמו הסלמה חריפה בעימות בין סעודיה לחות'ים. בית המלוכה מטיל איפול כבד על הנזקים האמיתיים שזורעים הטילים והכטב"מים מתימן: התיעוד מוגבל, תושבים מוזהרים שלא לצלם זירות פגיעה, וההודעות הרשמיות מתהדרות בעיקר ב"יירוטים מוצלחים" בניסיון לשדר עסקים כרגיל.

אולם, מתחת למעטה ההסתרה, סעודיה ניצבת בפני רעידת אדמה כלכלית המאיימת על פרויקט הדגל של יורש העצר — "חזון 2030" — שנועד להפוך את הממלכה למעצמה כלכלית וטכנולוגית גלובלית. הפגיעה הקשה ב-10 באוקטובר בנמל התעופה 'המלך חאלד' בריאד סדקה לחלוטין את יכולתה של סעודיה להסתיר את ממדי האיום.