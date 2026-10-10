מטוס קרב בדרך לתקיפה. אילוסטרציה ( צילום: דובר צה"ל )

סוכנות הידיעות "בלומברג" פרסמה אתמול דיווח לפיו איראן הצליחה לשקם את מתקני ייצור הטילים והכטב"מים שלה, חודשים לאחר שספגה תקיפות אמריקניות וישראליות. הדיווח עומד בניגוד גמור להצהרות ממשל טראמפ, שטען כי התשתיות הצבאיות-תעשייתיות של איראן הושמדו לחלוטין.

גורמים מערביים מעריכים, על פי הדיווח, כי טהרן מצוידת היטב בטילים בליסטיים ובאמצעי לחימה נגד ספינות, וכי היא מסוגלת לייצר טילים חדשים במהירות רבה. המקורות מצביעים על כך שרוסיה מספקת לאיראן טילים וסיוע בחידוש המלאים, דבר המשפר באופן משמעותי את מוכנותה הצבאית של טהרן. הדיווח מצביע על הסלמה ניכרת במפרץ הפרסי. על פי הצי הבריטי, איראן הגבירה את הפגיעה בכלי שיט באזור מצר הורמוז – לפחות 10 כלי שיט נפגעו במהלך השבוע האחרון. התקיפות מתבצעות באמצעות טילים וכטב"מים שאיראן מייצרת במתקניה שהוקמו מחדש. הדיווח סותר את הצהרות שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' והבית הלבן, שטענו כי התשתיות הצבאיות-תעשייתיות של איראן הושמדו כליל במבצעים הקודמים. הגסת' אמר השבוע במהלך קבלת פנים לצוות נושאת המטוסים USS Abraham Lincoln כי "עשיתם הסדר" עם הצי האיראני, והוסיף: "החלטנו לחלוק את האוקיינוס עם הצי האיראני – הם קיבלו את החצי התחתון".

הנשיא דונלד טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

הנשיא דונלד טראמפ נמנע מהסלמה ומהנחתת תקיפות נוספות לקראת בחירות האמצע בנובמבר. טראמפ פרסם השבוע הודעה בה הבהיר כי ארצות הברית לא תתקוף את איראן בשום שלב לפני בחירות האמצע שייערכו ב-3 בנובמבר. "אנחנו מקיימים דיונים פרודוקטיביים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן", כתב ברשת החברתית Truth Social.

שני מפגינים נפצעו מרימוני הלם בירושלים בבלי | 08.10.26

על פי דיווח ב'ניו יורק טיימס', בפנטגון גובשה תוכנית למבצע ממוקד ואינטנסיבי בן שלושה ימים נגד מערכי הטילים, הכטב"מים ומתקני האנרגיה של משמרות המהפכה. התוכנית כוללת תקיפות במערכי הטילים והכטב"מים של איראן, מתקני אנרגיה, ותשתיות פיקוד של משמרות המהפכה. עם זאת, טראמפ נותר מהוסס ודחה לאחרונה מספר הצעות לתקיפה נרחבת.

הפנטגון הנחה את פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) להשלים באופן מיידי את ההיערכות לחידוש פעולות לחימה נרחבות נגד איראן. מקורות אמריקניים וישראליים התבטאו כי חידוש הלחימה עשוי להתרחש עוד לפני בחירות האמצע בארצות הברית.